Около музея Полярного установлен памятник поэту-песеннику Ярославу Родионову, вокруг которого в своё время разгорались нешуточные споры

«Память возвращённая», - так говорят о драматурге и поэте Ярославе Родионове хранители музея Полярного. Дело в том, что известного в своё время поэта и песенника, погибшего в годы Великой Отечественной войны, необоснованно забыли, пока североморская писательница вдруг не начала поднимать архивные материалы.

Судьба мальчика, рождённого в творческой семье, пожалуй, не могла сложиться иначе: он рано начал писать стихи, став впоследствии автором многих известных композиций, как-то «Песенка старого извозчика», исполнил которую Леонид Утесов.

Историко-краеведческий музей города воинской славы имеет в числе экспонатов вещи уникальные, позволяющие в процессе экскурсий более полно рассказать о Ярославе Родионове.

Олег Вербин, главный хранитель Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Что ценно – это два издания песенных сборников, которые держал в руках Родионов, из его личного архива, которые были выпущены до войны, с его стихами».

В 1941 году Ярослав был призван на фронт. В Полярном Родионов занял должность поэта Дома Красной Армии и Флота. Располагалось это здание как раз, здесь, около нынешнего музея. Поэтому после долгих споров о памятнике: как он должен выглядеть, где располагаться - скульптуру, посвящённую писателю, установили перед этим учреждением.

Олег Вербин, главный хранитель Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «ДОФа предвоенного, военного не удалось сохранить, но он там служил, выступал на сцене… Было решено около музея, в сквере установить этот памятник».

В день своей смерти Ярослав Родионов вместе с другими артистами Ансамбля Северного флота возвращался с гастролей. Их состав попал под бомбёжку немецких самолётов. Во время авиаудара между станцией Лоухи и Полярный Круг Родионову оторвало ногу и ранило вторую, до Кандалакши его не довезли.

Он похоронен в Полярном на городском кладбище в Кислой губе. В этом году со дня рождения поэта исполнилось 120 лет.