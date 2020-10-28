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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.10.20 19:30

Около памятника «В честь строителей, погибших в 1941-1945 годах» прошла экскурсия для слепых и слабовидящих

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Никогда нельзя забывать, что вместе с нами живут люди, которые не могут привычными нам способами познавать мир, а делают это, как, например, в этом случае, с помощью кончиков пальцев. Именно для них был создан проект «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей». Его главная задача – это дать возможность «увидеть памятники», прикоснуться к истории.

Елена Пакова, главный библиотекарь Мурманской областной государственной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Мы узнаем постоянно что-то новое, а читателям это тем более интересно, потому что всё-таки, когда человек имеет плохое зрение, он не может видеть памятник, как его видим мы с вами. Вот стоит куб, а тут они могут все в деталях посмотреть, потрогать».

Своими впечатлениями поделился участник экскурсии из Пензы. Алексей Полозов  в наш холодный город приехал за женой, но не успел в полной мере насладиться мурманской архитектурой. Благодаря проекту он имеет возможность подробно изучить каждый элемент памятников, воссоздать в голове их образ. Больше всего Алексею запомнился мемориал «Алёша».

Алексей Полозов, участник экскурсии: «Мне очень понравилось, интересно всё потрогать, послушать про это».

В рамках проекта в библиотеке для слепых и слабовидящих была создана творческая лаборатория, в которой и создаются маленькие копии мурманских мемориалов, а каждый рассказ о них сопровождается тифлокомментарием.

Юрий Шилов, участник экскурсии: «3D модели позволяют как-то рассмотреть уже более подробно объекты, плюс ещё тифлокомментарии дают полное описание, где что нам непонятно. Допустим, смотришь, что это такое, не знаешь, а тут говорят: «По правую сторону два человека в шлемах», -  и ты уже понимаешь, что это каски, настолько это объективно, как будто ты видишь это».

Модели всех памятников производятся в мельчайших деталях. Процесс их создания достаточно трудоёмкий, но он многократно окупается эмоциями, которые получают люди с ограниченными возможностями здоровья во время таких экскурсий. 

 

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