Около поликлиники завершаются ремонтные работы

У второй поликлиники на улице Морской в Мурманске ведётся капитальный ремонт. Обновляют остановочный комплекс и обустраивают парковку. Глава города Андрей Сысоев проверил ход работ.

Капитальный ремонт территории, прилегающей к поликлинике по адресу улица Морская, 9, включает обустройство парковки перед зданием, чтобы людям, которые приезжают на личном транспорте, было удобно. Проводят и замену остановочного комплекса на более комфортный и современный.

«Здесь необходимо было организовать парковку, поэтому все работы передвинулись на ноябрь, - отмечает Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Сегодня практически работы завершены, остановка у нас уже стоит, ждёт остекления. Здесь предусмотрены и два участка под озеленение, подрядчики проведёт работы на них весной».

Во время проверки было принято решение создать дополнительные парковочные места. В ближайшее время специалисты остеклят остановку и объект будет сдан.

Напомним, всего в областном центре 360 остановочных комплексов, 130 из них уже заменены. У стеклянных конструкций, которые используют сейчас, есть свои преимущества.

Проект остановочных комплексов был доработан. Теперь их ставят с дополнительными створками. В народе их прозвали «крылышками». Установить эти элементы, на уже смонтированные павильоны, несложно, сейчас этим занимаются специалисты УДХ.

Проблема, с которой сталкиваются специалисты Управления дорожного хозяйства, это неправильно припаркованные автомобили. Дорожники призывают мурманчан быть взаимовежливыми и следить за графиком уборки снега.