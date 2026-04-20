Около полумиллиарда рублей направят на летнюю оздоровительную кампанию юных северян из федерального и областного бюджетов

В этом году она охватит более 18 тысяч детей из нашего региона.

В Мурманской области для ребят доступен отдых в лагерях «Гандвиг», «Варзуга», в Зеленоборской санаторной школе-интернате, а также центрах патриотического воспитания «ВОИН» и «На Севере – жить!». В последнем уже стартовала первая смена, где 150 студентов и школьников за 21 день пройдут интенсивный курс под руководством наставников.

Организованы смены на Черноморском побережье Туапсинского и Геленджикского районов. За пределами области отдохнут около четырёх тысяч юных северян.

При поддержке правительства Мурманской области в этом году вновь организован отдых для детей Запорожской области в Евпатории. А крупные предприятия региона направят подрастающее поколение в оздоровительные центры «Артек», «Смена» и «Орлёнок».

С 26 мая заработают 64 лагеря на базе школ в муниципалитетах. Кроме того, в регионе запланирована работа дворовых площадок на базе образовательных организаций для трёх тысяч детей, организация походов и экспедиций для 1,5 тысячи юных северян.

Не менее семи тысяч подростков будут заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом».