Около сотни человек - шумною толпою - приняли участие в несанкционированной акции в центре Мурманска

По словам некоторых горожан, на Пяти Углах они оказались случайно, просто гуляли, прихватив с собой плакаты.

На фоне предупреждения от полицейских хорошо слышны выкрики. Участники непонятного действа - толи шествия, толи митинга в центре Мурманска, были настроены агрессивно, прежде всего, по отношению к правоохранителям. Да и маски многие надели, явно скрывая лица. Казалось бы, чего боятся, если просто, без цели, как утверждали многие, гуляешь по улице.

Слышно хорошо, но ничего не понятно, да и опасно немного видеть такие колонны, особенно в месте, где обычно многие вечером действительно спокойно гуляют, а не маршируют, выкрикивая лозунги. Это вам не майская демонстрация рабочего народа, а какая-то невнятная провокация.

Самых буйных участников самодеятельного мероприятия полиции пришлось забрать до выяснения обстоятельств.

Тех, кого увезли в отделение, набралось, по некоторым данным, шесть человек. И это взрослые люди! Но в толпе было немало и школьников. Как и зачем они попалю сюда, до конца непонятно.

Алевтина Андреева, уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области: «От группы детей, которые впоследствии мне сказали о том, что они получили информацию, распространяемую через «Тик-Ток», в части того, что их приглашали поддержать митинг, который в поддержку животных. Как дети сказали, акция проводилась, чтобы запретить опыты над животными при исследовании косметики. Мы не можем ни опровергнуть этот факт, ни подтвердить. Это просто со слов детей, с детьми была проведена работа, их предупредили, что находиться здесь небезопасно».

Небезопасно - это очень точная формулировка. Как бы не старились полицейские обеспечить порядок, контролировать людей в таких условиях крайне сложно. Родителям стоит задуматься, куда они отпускают своих чад. И главное, что при этом с ними может случиться.

Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Это мероприятие несанкционированное, соответственно, сейчас идёт видеофиксация, работают правоохранительные органы, принимаются определённые меры».

В центре Мурманска людей было немного, это хорошо видно на кадрах снятых с квадрокоптера, но когда участники пошли по проспекту Ленина в сторону юга, шествие растянулось и незначительно подросло. Впрочем, до несанкционированных прогулок, которые были в городе в начале зимы, это событие не дотянуло.