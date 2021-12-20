Около ста северян приняли присягу и вступили в ряды юнармейцев

Новобранцы поклялись с честью носить звание юнармейца и быть достойными гражданами России.

Быть верными Отечеству, помнить героев и защищать слабых, такие слова присяги произнесли около 100 ребят во время торжественной церемонии посвящения в ряды движения «Юнармия». Учащиеся образовательных учреждений Мурманска со всей серьёзностью отнеслись к новому почётному званию.

Значки и удостоверения действительно накладывают на ребят непростые обязательства. Они будут вести работу по сохранению мемориалов и обелисков, нести вахты памяти, а также выступать в военно-спортивных играх и соревнованиях.

Евгений Хныкин, врио заместителя командира по ВПР отдельного батальона управления: «Хочу пожелать подрастающему поколению, а уже юнармейцам - только победы в их начинаниях. Если будет очень тяжело, то мы будем помогать, подсказывать и направлять в нужном направлении».

Также бравым юнармейцем положена современная экипировка. Ярко-красные береты и форма песочного цвета всегда выгодно отличает ребят. Чтобы новобранцы смогли проникнуться той патриотической деятельностью, которой им предстоит заниматься в ближайшем будущем, организаторы представили для школьников выставку военной техники.