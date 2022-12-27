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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.12.22 19:30

Около ста школьников приняли участие в заключительной игре года по быстрым шахматам

Соревнования проходили в спортивной школе №17 Мурманска.

Сто шахматистов Мурманска в возрасте от 7 до 14 лет были выбраны тренерами и преподавателями для участия в соревнованиях на призы ДОСААФ, которые состоялись в семнадцатой спортивной школе. Турнир разделили на три дня, чтобы комфортно провести игру для всех участников.

Сергей Тян, член президиума РО ДОСААФ МО, почётный член ДОСААФ России: «По итогам игр будут награды. У нас есть медали регионального отделения. По итогам соревнований мальчишки, которые выполнили норматив, получат спортивные разряды по шахматам».

Команда судей из пяти человек внимательно следит за ходом соревнований в двух залах, оценивая игру ребят по всем нормам и критериям. Дети поделены на группы по 10 человек и проведут каждый по 9 партий - главная задача, набрать очки. Чем больше, тем лучше.

Владимир Шананин, главный судья соревнований: «Я считаю, что самая главная черта в шахматах, это терпение. Хоть это и быстрые шахматы, но это не говорит о том, что они играют быстро. Те, кто играют быстро, например, за 2-3 минуты, они как раз и проигрывают. Усидчивость, внимательность, целеустремленность. Шахматы – спорт».

Всегда интересно, почему дети выбирают такой вид спорта, как шахматы. Кто-то воспринимает их как занятие для души, для кого-то же эта игра полна азарта. Но и те, и другие твёрдо заявляют, что благодаря шахматам они смогли улучшить свои социальные навыки.

Алина Пьянкова, шахматистка: «Я в повседневной жизни начала думать наперёд, раньше я этого не делала. Продумывать всё четко, продумывать все ходы. Ходы исхода действий, которые я буду совершать. Мне шахматы помогли действовать грамотнее в жизни».

Впереди у юных шахматистов ещё много соревнований, которые начнутся уже в новом году.

Комментарии

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К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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