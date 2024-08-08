Около трёх тысяч мурманчан посетили передвижной музей «Поезд Победы» в столице Заполярья

Сейчас состав, который был два дня в Кандалакше, направляется в Москву.

Денис Пономарев - один из первых посетил «Поезд Победы» в Мурманске. Северянину хотелось лично узнать, как жили тогда соотечественники, какие испытания им пришлось пережить и лично ощутить боль того времени.

- Зачем ты решил прийти на «Поезд победы?».

Денис Пономарев, посетитель выставки: «Чтобы более подробнее узнать о Великой Отечественной войне, чтобы подробнее всё это рассмотреть и получить новые знания».

Всего на «Поезд Победы» удалось попасть около 3 тысяч мурманчан, первые из которых воспитанники центров патриотического воспитания «ВОИН» и «На Севере – жить!». Здесь они узнали о том, как их соотечественники, воевали за наше будущее и Родину, как не дали захватить страну.

Людмила Анисимова, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав: «Сегодня нам так повезло, что мы с делегацией Кольского района привезли на замечательную передвижную экскурсию «Поезд Победы» ребят, чтобы дети в очередной раз получили информацию об истории нашей страны, о том, что нужно беречь жизнь. Как сказали в конце нашей экскурсии, ценить нашу великую Родину».

Каждую семью Мурманской области затронула трагедия тех лет, и северяне помнят героическую оборону Заполярья, подвиги защитников города-героя Мурманска и отвагу северян. Поэтому «Поезд Победы» так значим для жителей региона.

Ольга Анисимова, заместитель министра культуры Мурманской области: «К нашему счастью сложностей не было, потому что это уже хороший организованный процесс, который мы осуществляем уже в четвертый раз, Поэтому между нашими ведомствами, нашими партнёрами проекта очень хорошее взаимодействие и взаимопонимание, поэтому Министерство культуры Мурманской области, комитет по молодёжной политике, а также и другие профильные органы российской власти и Российские железные дороги работают очень слаженно».

Сейчас передвижной музей открыт для жителей Кандалакши. Там он простоит до 8 августа и отправится в Москву на стоянку до начала следующего сезона.