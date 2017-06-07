Окончательное решение по делу чиновника будет вынесено в конце июня

В Октябрьском районном суде Мурманска завершились прения по громкому уголовному делу против экс-председателя областного комитета по агропромышленному комплексу Владимира Сидорова. Ему вменяют совершение миллионных хищений, совершенных во время работы на посту директора совхоза «Полярная звезда».

Владимир Сидоров попал на скамью подсудимых по обвинению в двух преступлениях: совершении мошенничества и злоупотреблении доверием с использованием служебного положения. Задержали экс-председателя совхоза ещё в 2015 году, следствие длилось около года, ещё год ушёл на рассмотрение дела в суде.

По версии стороны обвинения, Сидоров похитил субсидии из бюджета Мурманской области на сумму более 4,5 млн рублей, ещё 3,5 млн рублей пропали со счёта организации. Сам подсудимый свою вину не признаёт.

Прокуратура просит приговорить бывшего чиновника к 4 годам лишения свободы.

Как сказал гособвинитель, окончательное решение будет вынесено в конце июня 2017 года. Прокуратура области и прокуратура района будут настраивать на наказании Сидорову в виде реального лишения свободы.