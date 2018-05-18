Окраины города благоустраиваются

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в Мурманске приносит свои плоды. Подошла к концу реконструкция придомовой территории на улице Достоевского.

Совсем недавно под окнами многоквартирного дома на улице Достоевского шумела техника и активно проводились ремонтные работы, здесь снимали пришедший в негодность асфальт и укладывали новый. Теперь во дворе стало больше места для парковки машин. Такое преображение случилось благодаря жильцам дома, на очередном собрании они подали заявку для участия в программе «Формирование комфортной городской среды».

- Хотелось бы, чтобы многие дворы обратили внимание на такой результат, на такое объединение и наверно, поучаствовали с собственными территориями, - делится Антонина Климова, депутат Совета депутатов г. Мурманска. - Хочется, чтобы город Мурманск был красивым, уютным, удобным.

Позади не только обновление покрытия, но и ремонт дворовых лестниц и ливневой канализации. Не забыли и про озеленение: на газоны привезли новую землю и на ней уже видна первая трава.

- Когда мы приезжали сюда неделю назад, вот некоторые жильцы подходили и говорили - они вообще довольны, и даже можно не встречаясь с жителями видеть, что жители этих домов любят свой дом, любят двор, во дворе аккуратненько, из окон не выбрасывают, под ноги не бросают, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

Реконструкция идет и в других мурманских дворах. Желающих попасть в программу «Формирование комфортной городской среды» достаточно. Но, несмотря на большой объём работ, в городской администрации уверены, что все планы будут реализованы. Вопрос в очередности, здесь свою роль сыграет и срок подачи заявки, и правильность оформления документов.