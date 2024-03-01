Оксана Гавронова, координатор благотворительного клуба «28 петель» Мурманской области: о феях для торопыжек

В России ежегодно рождается более 110 тысяч недоношенных детей. Таким малышам нужен особый уход и внимание. Для поддержания тепла и стимулирования двигательной активности деткам могут помочь одежки из 100-процентной шерсти: шапочки, кофточки, носочки и одеялки.

Поэтому уже шесть лет неравнодушные северянки вяжут тёплые вещи из шерсти для маленьких детишек, появившихся на свет раньше положенного срока. Члены клуба «28 петель Мурманск» и их сторонники вязанные вещи безвозмездно передают в Мурманский перинатальный центр для выхаживания недоношенных малышей нашего города.

Сегодня в гостях программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» координатор клуба «28 петель» в Мурманской области Оксана Гавронова расскажет, почему крохотные шапочки, носочки и кофточки для недоношенных малышей очень нужны и важны, а также о том, как зародился этот проект в Заполярье, сколько добрых фей сейчас в нём участвует.