День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.24 12:00
Оксана Геращенко, экоактивист: как не душнить, говоря с людьми об экологии
Об экологичном образе жизни слышали многие, но далеко не все знают, что это на самом деле и как его вести.
Кто-то думает, что на это нужно слишком много усилий и времени, другие считают такой образ жизни доступным только для очень богатых людей. И в целом многим просто непонятно, зачем это нужно.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Геращенко, экоактивист, рассказывает о том, как не душнить, говоря с людьми об экологии.
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