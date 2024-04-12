Оксана Геращенко, экоактивист: как не душнить, говоря с людьми об экологии

Об экологичном образе жизни слышали многие, но далеко не все знают, что это на самом деле и как его вести.

Кто-то думает, что на это нужно слишком много усилий и времени, другие считают такой образ жизни доступным только для очень богатых людей. И в целом многим просто непонятно, зачем это нужно.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Геращенко, экоактивист, рассказывает о том, как не душнить, говоря с людьми об экологии.