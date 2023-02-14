Оксана и Сергей Казановы: 25 лет в браке! А вам слабо?

Семья северян Казановых отметила серебряную свадьбу! Их знакомство произошло в церкви. В день бракосочетания о них написали в газете, в то время это было уникально.

Сейчас у них трое взрослых детей, двое из них занимаются волонтёрской деятельностью.

Как произошло их знакомство? 25 лет вместе – это много или мало? Что хотят ещё узнать, попробовать, испытать в жизни? Об этом и не только

Пойдёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Оксаной и Сергеем Казановыми.