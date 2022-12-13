День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.22 12:00
Оксана Кошевич и Анастасия Банникова: «Дети-Ангелы Мурмана» - о большой повседневной работе и праздничных заботах
Организация объединяет семьи Мурманской области, где воспитываются дети с инвалидностью. В преддверии новогодних праздников воспитанников ожидает насыщенная программа.
Какую работы выполняет центр? Что интересного ждёт детей в конце года и на каникулах? С какими итогами организация подходит к 2023 году?
Об этом и не только в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с Оксаной Кошевич, председателем Мурманской региональной общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана», и Анастасией Банниковой, заместителем председателя Мурманской региональной общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Об отсутствии любых форм соцподдержки в своих компаниях заявил каждый третий, или Как российские компании заботились о своих сотрудниках в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-
Последние комментарии
Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: в Мурманской области с 1 января повысится минимальный взнос за капитальный ремонт-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 44 копейки, евро укрепился на 43 копейки-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Продолжают поступать жалобы на недостаточное отопление в домах северян-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов