Оксана Кошевич и Анастасия Банникова: «Дети-Ангелы Мурмана» - о большой повседневной работе и праздничных заботах

Организация объединяет семьи Мурманской области, где воспитываются дети с инвалидностью. В преддверии новогодних праздников воспитанников ожидает насыщенная программа.

Какую работы выполняет центр? Что интересного ждёт детей в конце года и на каникулах? С какими итогами организация подходит к 2023 году?

Об этом и не только в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» идёт разговор с Оксаной Кошевич, председателем Мурманской региональной общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана», и Анастасией Банниковой, заместителем председателя Мурманской региональной общественной организации детей с инвалидностью и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».