Оксана Кошевич и Анастасия Банникова: «Я помогаю Ангелу»
7 декабря в Мурманском областном театре кукол состоится юбилейное благотворительное мероприятие «Я помогаю Ангелу», цель которого — собрать средства в поддержку общественной организации «Дети‑Ангелы Мурмана».
Это событие объединит семьи, творческих людей и благотворителей для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Кошевич, председатель региональной общественной организации детей с инвалидностью «Дети-Ангелы Мурмана», и Анастасия Банникова, членом совета региональной общественной организации детей с инвалидностью «Дети-Ангелы Мурмана», рассказывают о своей нелёгкой работе и предстоящей благотворительной акции «Я помогаю Ангелу».
