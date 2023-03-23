Оксана Кошевич и Ольга Евтушок: о проекте #ПРО_НЕЕ

В Мурманской области проживают более 2000 детей-инвалидов, большая часть из них воспитывается в семьях. Это значит, что почти 2000 женщин, посвящают своё время и отдают все силы на обеспечение комфортной жизни «особых» детей.

С конца 2020 года такие женщины, при поддержке Общероссийского народного фронта объединились в общероссийское сообщество. Обмениваясь опытом по воспитанию «особенных» детей, мамы, бабушки, тёти и сестры ищут новые способы по поддержанию своего внутреннего ресурса, открытию новых личных возможностей. Так они могут дать больше ресурсов для развития своим детям.

Общероссийский народный фронт инициировал проект «Про неё», целью которого является построение системы поддержки женщин, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Например, региональное отделение ОНФ взялось оказать комплексную поддержку 150 женщинам Мурманской области, воспитывающим детей с инвалидностью и ОВЗ, в социальной реабилитации и получении до конца 2022 года не менее 450 услуг по внешнему преображению, повышению уровня психологического комфорта, поддержанию здоровья, обучению новым профессиональным навыкам и компетенциям.

В программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Оксана Кошевич, председатель МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана», региональный оператор проекта #ПРО_НЕЕ, и Ольга Евтушок, член совета МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана», участница проекта #ПРО_НЕЕ, расскажут о том, какая программа реализуется в рамках этого проекта, в каких муниципалитетах региона действует проект и какие планы на эту весну.