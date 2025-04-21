Оксана Кузьмина и Михаил Жуланов подводят итоги чемпионата по пасхальному битью яиц «EFC-2025»

«EFC-2025» - самое яркое пасхальное событие этого года! Более 500 ярких яиц, 64 участника, тысяча зрителей.

Чемпионат по пасхальному битью яиц «Egg Fighting Championship – 2025» от Радио «RECORD Мурманск» состоялся 19 апреля в ТРК «Плазма». Впервые в этом году участники сражались не только за личное первенство, но и за честь команды. А главный чемпион традиционно получил 15000 рублей.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Кузьмина, продюсер «EFC-2025», и Михаил Жуланов, ведущий «EFC-2025», рассказывают о том, как всё же варить и красть яйца, чтобы победить 64 человека, об эмоциях пасхального чемпионата, о его ходе и победителях.