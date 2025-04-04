День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.25 12:00
Оксана Кузьмина: о «Egg Fighting Championship» - 2025
Чемпионат по пасхальному битью яиц «Egg Fighting Championship» - 2025 от «Радио RECORD Мурманск» состоится 19 апреля в 13.00 в ТРК «Плазма».
Легендарная битва вены - уже скоро!
Чемпионат по пасхальному битью яиц «Egg Fighting Championship» - 2025 от «Радио RECORD Мурманск» состоится 19 апреля в 13.00 в ТРК «Плазма».
Впервые в этом году участники необычных соревнований сразятся не только за личное первенство, но и за честь команды. А значит, что победителями станут сразу 32 человека!
Главный чемпион традиционно получит 15000 рублей! Зрителей тоже ждут подарки от партнёров чемпионата.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Кузьмина рассказывает о том, как зарегистрироваться на участие в чемпионате, на что надо обратить внимание при подготовке к битве, как готовь пасхальные яйца.
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