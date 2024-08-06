День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.24 12:00
Оксана Кузьмина: все на «Рыбафест»!
Заполярье продолжает радовать северян хорошей погодой. А это значит, что не стоит сидеть дома. И мы точно знаем, где провести выходной день. Например, в ближайшую субботу в Мурманске состоится фестиваль «Рыбафест», во время которого его участники смогут ловить рыбу, готовить уху и подпевать группе «Рекорд Оркестр».
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Кузьмина, организатор фестиваля «Рыбафест», подробно рассказывает о программе необычного мероприятия.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Топ фактов о промышленности России и Мурманской области: обзор сферы по итогам первого полугодия
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-
Последние комментарии
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
Сергей
27.07.24 20:49
Хочу пойти на сво
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Русский след». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Экономист Подольская: средняя пенсия в РФ на 1 апреля составляла 20941 рубль-PRO Валюту (16+)Курс доллара США во вторник растёт относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 августа-PRO Нефть и газ (18+)По данным kommersant.ru началась буксировка второй линии СПГ-завода на Гыдан-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе 2024 года