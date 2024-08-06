Оксана Кузьмина: все на «Рыбафест»!

Заполярье продолжает радовать северян хорошей погодой. А это значит, что не стоит сидеть дома. И мы точно знаем, где провести выходной день. Например, в ближайшую субботу в Мурманске состоится фестиваль «Рыбафест», во время которого его участники смогут ловить рыбу, готовить уху и подпевать группе «Рекорд Оркестр».