День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.03.24 12:00
Оксана Мартьянова: 145 лет УИС – это больше, чем просто охранять и надзирать
Завтра, 12 марта, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и работники уголовно-исполнительной системы России. В этом году УИС исполняется 145 лет.
Перед сотрудниками УИС стоят задачи – оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное, здоровое общество.
Накануне профессионального праздника гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - полковник внутренней службы Оксана Анатольевна Мартьянова, начальник отдела кадров УФСИН России по Мурманской области. Разговор пойдёт о том, как поступить на службу в уголовно-исполнительную систему региона, узнаем о преимуществах, условиях приёма, существующих вакансиях. Также сегодняшний эфир будет интересен и полезен старшеклассникам Мурманской области, которые желают связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с УФСИН России.
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