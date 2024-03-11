Оксана Мартьянова: 145 лет УИС – это больше, чем просто охранять и надзирать

Завтра, 12 марта, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и работники уголовно-исполнительной системы России. В этом году УИС исполняется 145 лет.

Перед сотрудниками УИС стоят задачи – оградить законопослушное большинство от различных преступных посягательств и вернуть оступившихся, нарушивших закон сограждан, в полноценное, здоровое общество.

Накануне профессионального праздника гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - полковник внутренней службы Оксана Анатольевна Мартьянова, начальник отдела кадров УФСИН России по Мурманской области. Разговор пойдёт о том, как поступить на службу в уголовно-исполнительную систему региона, узнаем о преимуществах, условиях приёма, существующих вакансиях. Также сегодняшний эфир будет интересен и полезен старшеклассникам Мурманской области, которые желают связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с УФСИН России.