Оксана Могилина: о работе АНО «Культурно-образовательный центр Молдовы» в Мурманске

Культурно-образовательный центр Молдовы создан в России в 2023 году для укрепления молдавско-российских отношений, сохранения молдавской идентичности и культуры. В настоящее время в 25 городах России открыты наши представительства, в том числе и в Мурманске.

Главная цель нашего Центра — сохранение культуры, традиций и обычаев молдавского народа, популяризация молдавского языка, укрепление российско-молдавской дружбы.

В прошедшую субботу представители Культурно-образовательного центра Молдовы в Мурманске приняли участие в фестивале национальных культур «Праздник Дружбы». На фестивале, который провели в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова, была представлена декоративно-прикладная выставка предметов старины и быта и талантливые члены центра выступили с творческими номерами.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Могилина, председатель МРОО «Центр национальных культур «Содружество», рассказывает о целях и работе АНО «Культурно-образовательный центр Молдовы» в Мурманске.