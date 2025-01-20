Оксана Могилина: о работе АНО «Культурно-образовательный центр Молдовы» в Мурманске
Главная цель нашего Центра — сохранение культуры, традиций и обычаев молдавского народа, популяризация молдавского языка, укрепление российско-молдавской дружбы.
В прошедшую субботу представители Культурно-образовательного центра Молдовы в Мурманске приняли участие в фестивале национальных культур «Праздник Дружбы». На фестивале, который провели в областном Дворце культуры им. С.М. Кирова, была представлена декоративно-прикладная выставка предметов старины и быта и талантливые члены центра выступили с творческими номерами.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Оксана Могилина, председатель МРОО «Центр национальных культур «Содружество», рассказывает о целях и работе АНО «Культурно-образовательный центр Молдовы» в Мурманске.