Оксана Попова и Ирина Горина: дом или квартира в Мурманске? Мнение риэлторов

Для многих жителей нашего региона в тот или иной период жизни вопрос покупки-продажи квартиры или дома становится актуальным. В молодой семье появился ребёнок – возникает необходимость расширения жилплощади, выход на пенсию – можно думать о переезде. А ещё говорят, что самые выгодные вложения — вложения в недвижимость.

Покупка квартиры/дома сопряжена с определенными рисками. В вопросе поиска жилья каждый сам решает, заниматься этим самостоятельно или нанять риэлтора.

Большинство людей уверены, что риэлтер снимет абсолютно все риски, взяв на себя всё бремя ответственности на случай возможных негативных последствий. На самом деле нет такого документа или справки, получить которые может исключительно риэлтер.

К риэлтерам обращаются сейчас в основном те, у кого нет времени самостоятельно заниматься поиском недвижимости, подходящего варианта покупки/продажи, сбором необходимых справок.

Но даже в ситуации, когда квартира найдена и стороны готовы заключать договор купли-продажи, необходимо понимать, с чем покупатель может столкнуться.

Дом или квартира? Бывают ли добрые риелторы? Как купить квартиру так, чтобы потом ни у покупателя, ни у продавца не возникло вопросов и претензий друг к другу? Самостоятельно покупать или с риэлтером? Разбираемся в этих важных вопросах с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - риэлторами Оксаной Поповой и Ириной Гориной.