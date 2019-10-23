Оксану Демченко одобрили, льготу для приезжих врачей продлили – Дума работает

Кандидатура на должность первого заместителя губернатора, изменения и дополнения в закон о социальной выплате на приобретение и строительство жилья медработникам, бюджет региона на ближайшие три года - нынешнее заседание Мурманской областной Думы стало весьма насыщенным и результативным.

Первый вопрос повестки – согласование предложенной Андреем Чибисом на рассмотрение в парламент кандидатуры Оксаны Демченко на пост первого заместителя главы региона.

«Мы с Оксаной Николаевной работаем вместе около 17 лет, - отметил в своём представлении Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - Она имеет гигантский опыт работы, как в крупном бизнесе, так и в региональных, и в федеральных органах власти. В последние несколько лет она работала в Министерстве строительства и ЖКХ, отвечала за реализацию указов президента».

Накануне, на заседании комитета по законодательству, депутаты за предложение поддержать данную кандидатуру проголосовали единогласно. На заседании Думы кандидатура Оксаны Демченко тоже была одобрена народными избранниками.

«Человек компетентный, грамотный, хорошо работает, настроен по-деловому работать на благо Мурманской области, - характеризует нового руководителя Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Первый заместитель - главное связующее звено между правительством и областной Думой, уверен, что будет налажен хороший рабочий диалог для развития Мурманской области и благополучия наших граждан».

Больше всего в повестке Думы социальных вопросов. Самый важный, по словам депутатов, вопрос внесения изменений в региональный закон «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медработников». Принято решение о продлении действия данного документа до 2020 года. Увеличится и размер выплаты. При этом обязательный срок проживания и работы в Заполярье тоже вырастет вдвое - с 5 до 10 лет.

«За 2018-2019 год данная льгота дала положительный результат. В 2018 году жилищной льготой воспользовались 26 человек, в этом - 28, в будущем планируется 30. Правительство понимает, что есть заинтересованные эту льготу получать», - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы.

Начинается подготовка к планированию бюджета на 2020 год и последующие два года. На этом заседании народные избранники обсудили три законопроекта в этой сфере. «У нас бюджет будет рассматриваться в ноябре, но часть вопросов будет касаться законопроектов, которые требуются для принятия бюджета, - отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Там три законопроекта рассмотрим до начала работы с бюджетом на 2020-2021-й и 2022 годы. Мы составили график, правительство должно внести бюджет до 1 ноября. 1 ноября комитет по бюджету рассмотрит соответствие всех документов, мы планируем провести совет Думы, заслушать председателя комитета и принять бюджет к рассмотрению».

В окончательном чтении бюджет будет принят в середине декабря.