Октябрьский районный суд г.Мурманска удовлетворил иск прокуратуры в отношении депутата горсовета Виктора Хабарова

Надзорный орган, напомним, требовал лишить главного редактора газеты «Вечерний Мурманск» депутатского мандата.

Иск в отношении Виктора Хабарова прокуратура подала в суд ещё в прошлом году. Выяснилось, что депутат городского Совета Мурманска имеет за границей, в Болгарии, дом и фирму, на которую недвижимость зарегистрирована. Однако ни недвижимость, ни зарубежные счета Хабаров в ежегодных декларациях не указывал. Тем самым, посчитала прокуратура, депутат нарушил антикоррупционное законодательство.

Однако в прошлом году Октябрьский районный суд Мурманска, а за ним и областной встали на сторону Виктора Хабарова. Прокуратура пошла дальше и опротестовала решение районной и областной судебных инстанций в третьем кассационном суде Санкт-Петербурга.

Дело из города на Неве вернули на повторное рассмотрение в Мурманск.

В этот раз правосудие с мнением прокуроров согласилось. Суд принял решение о необходимости лишить Хабарова мандата.