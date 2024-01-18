Окунаемся в купель, если здоровье позволяет! Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались мнением мурманчан о православной традиции
Собираются ли мурманчане принимать участие в крещенских купаниях, считают ли это хорошей традицией или ярким необычным опытом? Ответы на эти вопросы собирала съёмочная группа «Арктик-ТВ» во время опроса жителей на улицах города.
- Крещение отмечаем, но в прорубь не прыгаем. По состояние здоровья.
- Прыгала где-то года четыре назад. Три года подряд я ходила и прыгала в прорубь. Мне нравилось. Кто говорит, что прыгаешь, а потом болеешь или ещё что-то. Нет, я не болела.
- Это на любителя, мне кажется. Я не рискну, боюсь замёрзнуть.
- Хорошая затея. Во-первых, кто верит, тот очищается на самом деле, а кто не верит, то, во-первых - это драйв, а во-вторых – адреналин, в-третьих - некоторым для здоровья всё-таки это полезно.
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- Кому нравится – то пожалуйста.
- А сами прыгали?
- Ни разу!
- Хотите?
- Нет, здоровье не позволяет.
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Я прыгал, но это было очень давно. Конечно, если здоровье позволяет, то нужно прыгать. Это обряд, во-первых. И здоровье.