Окунаемся в купель, если здоровье позволяет! Журналисты «Арктик-ТВ» поинтересовались мнением мурманчан о православной традиции

- Крещение отмечаем, но в прорубь не прыгаем. По состояние здоровья.

Собираются ли мурманчане принимать участие в крещенских купаниях, считают ли это хорошей традицией или ярким необычным опытом? Ответы на эти вопросы собирала съёмочная группа «Арктик-ТВ» во время опроса жителей на улицах города.

- Крещение отмечаем, но в прорубь не прыгаем. По состояние здоровья.

- Прыгала где-то года четыре назад. Три года подряд я ходила и прыгала в прорубь. Мне нравилось. Кто говорит, что прыгаешь, а потом болеешь или ещё что-то. Нет, я не болела.

- Это на любителя, мне кажется. Я не рискну, боюсь замёрзнуть.

- Хорошая затея. Во-первых, кто верит, тот очищается на самом деле, а кто не верит, то, во-первых - это драйв, а во-вторых – адреналин, в-третьих - некоторым для здоровья всё-таки это полезно.

***

- Кому нравится – то пожалуйста.

- А сами прыгали?

- Ни разу!

- Хотите?

- Нет, здоровье не позволяет.

***

Я прыгал, но это было очень давно. Конечно, если здоровье позволяет, то нужно прыгать. Это обряд, во-первых. И здоровье.