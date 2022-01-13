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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.22 19:30

Окунаемся в купель по советам «моржа» со стажем Артёма Собинина

19 января состоится христианский праздник Крещение Господня. В эту ночь все верующие люди приобщаются к ритуалу погружения в прорубь. Ледяную купель в Мурманске оборудуют спасатели. И под их надзор северяне смогут окунуться в ледяную воду. А «морж» Артём Собинин даёт советы как правильно подготовиться к этому ритуалу.

Артём Собинин занимается моржеванием уже более 15 лет. Он не только приобщил к этому свою семью и друзей, но также помогает заниматься ледяным плаванием всем желающим. Однако, если идея окунуться в прорубь появляется у вас лишь раз в году на Крещение, то вот несколько советов как это правильно сделать.

Артём Собинин, член мурманской общественной организации «Морж»: «Самое первое, о чем нужно позаботиться, о тёплой одежде, которую человек наденет после окунания в ледяную воду. Обязательно нужно взять с собой тапочки, можно халат или тёплое полотенце, потому что, если образуется очередь перед купелью, то желательно укрыться тёплой одеждой».

После купания можно постоять минутку на улице или же побежать греться в домик. Запрещено нырять в прорубь в состоянии алкогольного опьянения. А вот спортивное настроение приветствуется. Перед погружением или после него можно немного размяться. Окунаться в прорубь могут все - и взрослые, и дети. Важно, чтобы не было противопоказаний по здоровью.

Артём Собинин, член мурманской общественной организации «Морж»: «Если есть какие-то признаки простуды, ОРВИ, температура, то этого не стоит делать, потому что это может отразиться не так. Конечно, чтобы не было болезней внутренних органов, например, почек, центральной нервной системы. То есть, противопоказаний, которые действительно запрещают окунаться. Но если ты здоровый, не болеешь, то добро пожаловать».

Сам Артём плавает в проруби каждый день, но именно в Крещение пропускает этот ритуал, отдавая право тем, кто выполняет его лишь раз в год.

Однако он убедительно просит участников праздничного купания следить за чистотой. Чтобы на следующий день «моржам» не пришлось убирать территорию вокруг своего домика.

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