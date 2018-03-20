Окунуться во времена династии Романовых

В 2018 году исполняется 405 лет «Дому Романовых» - династии, правившей Россией в течение трёх столетий. Областная научная библиотека предлагает совершить исторический экскурс в прошлое и взглянуть на судьбу представителей самого известного российского дворянского рода через книжные редкости, хранящиеся в фонде главной библиотеки области.

Выставка «Династия Романовых через призму книжных раритетов» познакомит с книгами и журналами XIX- начала XX веков, среди которых будут представлены издания о жизни и деятельности отдельных членов императорской фамилии и сочинения известных историков XIX века, посвященные Романовым. Специалисты расскажут, кто из династии побывал на Мурмане, какую роль сыграла императорская семья в развитии Кольского полуострова.

Прийти и взглянуть лично на экспозицию можно в любой день.

- Сегодня мы всем участникам нашего мероприятия предлагаем уникальную возможность увидеть старые и редкие книги не за стеклянными витринами, не за стеклом выставочных экспозиционных витрин, а перед собой, в открытом доступе, - говорит Елена Кузнецова, специалист отдела библиотечных фондов Мурманской областной научной библиотеки. – У наших посетителей есть возможность аккуратно перелистнуть страницы этих старых книг, подержать их в руках, ощутить атмосферу ушедшего времени и прикоснуться к живой истории.