Олег Батов и Александр Антонов: о радостях и огорчениях XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом (2022-2023 Суперлига)

Хоккейный клуб «Мурман» - это самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная в Мурманской области.

6 ноября состоялась первая игра в рамках XXXI Чемпионата России. ХК «Мурман» сразился с командой «Старт» из Нижнего Новгорода на домашнем стадионе противника.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» - это самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная в Мурманской области.

Какие результаты чемпионата? В чём особенности игры хоккея с мячом? Как прошёл год для нашей команды? На эти и другие вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Олег Батов, главный тренер хоккейного клуба «Мурман», и Александр Антонов, нападающий хоккейного клуба «Мурман».