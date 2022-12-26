День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.22 12:00
Олег Батов и Александр Антонов: о радостях и огорчениях XXXI Чемпионата России по хоккею с мячом (2022-2023 Суперлига)
Хоккейный клуб «Мурман» - это самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная в Мурманской области.
6 ноября состоялась первая игра в рамках XXXI Чемпионата России. ХК «Мурман» сразился с командой «Старт» из Нижнего Новгорода на домашнем стадионе противника.
Напомним, хоккейный клуб «Мурман» - это самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная в Мурманской области.
Какие результаты чемпионата? В чём особенности игры хоккея с мячом? Как прошёл год для нашей команды? На эти и другие вопросы отвечают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Олег Батов, главный тренер хоккейного клуба «Мурман», и Александр Антонов, нападающий хоккейного клуба «Мурман».
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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