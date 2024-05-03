Олег Чернятьев и Стивен Чаварро: о новом шоу «Крутой форсаж»

С 4 по 19 мая в Мурманске на площадке около ТРК «Плазма» будет работать «Цирк-шапито братьев Мансуровых». Артисты представят программу «Крутой форсаж».

Это экстремальное мотобайк-шоу. Организаторы представления обещают всем детям не только яркие впечатления от увиденного, но и сладкие сувениры от цирка.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Олег Чернятьев, инспектор манежа «Цирка-шапито братьев Мансуровых», и Стивен Чаварро, мотокаскадёр, канатоходец «Цирка-шапито братьев Мансуровых», рассказывают о новое шоу «Крутой форсаж».