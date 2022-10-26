Олег Гордов: об участии и победе в конкурсе «Молодёжь и ЖКХ» и о том, участвует ли молодёжь в жизни своего дома

Участниками конкурса стали жители Мурманска и Оленегорска. Например, Олег Гордов снял ролик о новом мурманском ТСЖ «Юность», Артур Сверчков посетил одно из первых ТСЖ в Мурманска «Чайка», Михаил Васютин побывал в крупном мурманском ТСЖ «На Крупской», а Дарья Самылова из Оленегорска в товариществе собственников «Строителей 46». По мере поступления ролики размещались в группе «Поддержка ТСЖ Мурманск».

Напомним, региональный творческий конкур «Молодёжь и ЖКХ» был придуман руководителем ТСЖ «На Крупской» и группы ВК «Поддержка ТСЖ Мурманск» Ириной Медведевой ради популяризации такого способа управления многоквартирными домами как товарищество собственников жилья (ТСЖ).

Идею поддержало Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области. Министр Алёна Кузнецова объявила о старте конкурса на встрече с молодыми активистами Мурманска в августе этого года. Молодым северянам было предложено снять ролики о жизни ТСЖ.

Участниками конкурса стали жители Мурманска и Оленегорска. Например, Олег Гордов снял ролик о новом мурманском ТСЖ «Юность», Артур Сверчков посетил одно из первых ТСЖ в Мурманска «Чайка», Михаил Васютин побывал в крупном мурманском ТСЖ «На Крупской», а Дарья Самылова из Оленегорска в товариществе собственников «Строителей 46». По мере поступления ролики размещались в группе «Поддержка ТСЖ Мурманск».

Как пояснила во время церемонии награждения министр ГЖСН Мурманской области Алёна Кузнецова, небольшое количество участников первого конкурса объясняется тем, что он был объявлен в период летних каникул и начала учебного года.

Победителями стали жители столицы Заполярья и Оленегорска. «Информация в голове варилась долго, чтобы её собрать и воплотить, ведь хотелось что-то интересное, это нужен штат: оператор, режиссёр, помощник и так далее. Можно было сделать круче, я скажу так, первый блин комом, но вроде неплохо», – рассказал победитель конкурса Олег Гордов.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Олег Гордов, победитель конкурса «Молодёжь и ЖКХ», делится своими впечатлениями об участии в конкурсе «Молодёжь и ЖКХ», о том, что должны были выполнить его участники, какая цель конкурса и заинтересована ли молодёжи в жизни своего дома.