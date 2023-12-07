Олег Хвиюзов и Алексей Решёткин: о зиме и коварном льде

В Мурманскую область пришла холодная пора. Заполярные любители подледной рыбалки с нетерпением приглядываются к ледовому панцирю на озёрах нашего региона.

А инспекторы по маломерным судам МЧС по Мурманской области не перестают напоминать, что первый лёд на водоёмах непрочен до наступления устойчивых морозов, а само ледовое покрытие становится неравномерно.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт серьёзный разговор с Олегом Анатольевичем Хиазмовым, государственным инспектором Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Алексеем Михайловичем Решёткиным, государственным инспектором Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Мурманской области, о том, когда можно выходить на лёд и как себя обезопасить на водоёмах нашего региона.