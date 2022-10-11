Олег Ляш, преподаватель, и Артём Ясков, лицеист: кто учится в «Лицее Академии Яндекса», или О профессии будущего
Учеба в «Лицее Академии Яндекса» потребует минимум восемь часов в неделю. Но для того чтобы стать слушателем проекта Яндекса, его участникам необходимо было пройти отборочное тестирование.
В рамках программы обучающиеся получат знания по работе с современным программам от экспертов Яндекса и за два года освоят навыки работы с Python, являющегося одним из самых востребованных языков программирования. Обучение в Лицее является бесплатным.
А вот как проходил отбор лицеистов? чем первый курс отличается от второго? какие итоговые работы должны подготовить выпускники? – на эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» подробно ответят Олег Ляш, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой математики, физики и информационных технологий МАГУ, преподаватель «Лицея Академии Яндекса», и Артём Ясков, ученик 11 «А» класса Гимназии №9, лицеист второго курса обучения.