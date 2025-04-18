Олег Миняк и Екатерина Замятина: «Библионочь-2025», или О вдохновении Севером

Ежегодную акцию «Библионочь» проведут в России уже в 14-й раз. Её участники – библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и культурные центры по всей стране представят специальную программу.

Героем «Библионочи» в Арт-библиотеке станет Север. Этот вечер будет вдохновлён самобытной историей, культурой, литературой и искусством северных земель. Гостей ждут мастер-классы по рисованию акварелью северных пейзажей и петроглифов на камнях, собранных на берегу Белого моря, созданию саше с ароматами севера. Посетители смогут нарисовать северное сияние с помощью графических планшетов.

У «Открытого микрофона» свои произведения прочитают мурманские авторы. Любители интеллектуальных игр проверят знания в области литературы. Завершится вечер концертом мурманских групп.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Екатерина Замятина, исполняющий обязанности заведующего библиотекой-филиалом №9 Центральной городской библиотеки г. Мурманска, и Олег Миняк, библиотекарь библиотеки–филиала №9 Центральной городской библиотеки г. Мурманска, подробно рассказывают о мероприятиях акции «Библионочь».