Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области встретился с главой Оленегорска Олегом Самарским. На встрече обсудили ход работы над поручениями Андрея Чибиса, которые тот сформировал по итогам встречи с жителями города 14 июня.

Всего были сформированы 24 поручения. И девять из них уже выполнены. Олег Самарский сообщил, что людей с ограниченными возможностями на железнодорожную станцию Оленегорск теперь доставлять будет социальное такси. В городе проживают 21 инвалид-колясочник, для которых добраться до станции раньше было проблематично.

Глава Оленегорска сообщил, что идёт подготовка к консервации заброшенных зданий в Высоком. Кроме того, Олег Самарский поблагодарил врио губернатора за финансовую помощь из областного бюджета на ремонт кровли детского сада.

«Детский сад сложный, он состоит из нескольких корпусов, - говорит Олег Самарский, глава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. - На сегодняшний день деньги доведены до нас, мы размещаемся на конкурс. Проволочек не будет. 26 августа мы должны закончить аукцион. На заключение контракта - 10 дней и будем реализовывать работы».