Олег Вербин - собиратель истории Полярного

Страницами истории Полярного - очерки главного музейного хранителя Олега Вербина наконец обрели обложку. В родном музее города воинской славы автор представил свою первую книгу.

На то чтобы сделать, а в последствии и опубликовать этот сборник избранных очерков об истории Полярного, у хранителя городского историко-краеведческого музея города воинской славы Олега Вербина ушло без малого 20 лет. Сбор материала шёл долго, но очень тщательно, подчеркивает автор. Именно поэтому к изданию, ещё сохранившему запах типографской краски, читатели относятся особенно трепетно, им скорее хочется окунуться в хитросплетения неведомых до недавнего времени исторических фактов.

Олег Вербин, автор книги, главный хранитель историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Когда много точек зрения сходятся в одной точке, тогда уже появляется возможность проанализировать факт с различных точек зрения, получается более взвешенная картина. К этому нужно стремиться, но нельзя ограничиваться цитированием одного документа, нужно привлекать как можно больше источников, тогда картина будет правдивой».

В процессе изучения материалов решились споры о том, в чью честь называли объекты, расположенные в Александровске, какие исторические лица некогда побывали в поселении.

Олег Вербин, автор книги, главный хранитель историко-краеведческого музея, г. Полярный: «В тот период, когда были экспедиции, сюда приходил Ушаков – известный полководец, сейчас святой. Об этом мало кто знает, что Ушаков ступал на землю Екатерининской гавани, а у нас есть памятник ему».

Многие исторические открытия сделаны поисковиками, занимающимися не только раскопками, но и доскональным изучениям краеведения. Олег Вербин довольно много времени провёл в экспедициях. Наблюдения и рассказы таких исследователей, в том числе легли и в основу книги о военном Полярном.

Хранитель истории останавливаться на одном издании не намерен. Формат следующей книги тоже будет необычным. Развитие города воинской славы автор планирует показать через историю строительства районов Полярного.

Олег Вербин, автор книги, главный хранитель историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Ясно, что она будет обладать какими-то неточностями, будут периоды провальные, но, тем не менее, попытаться увязать различные фрагменты истории в один какой-то узел, я считаю, это нужно сделать».

Каждому участнику презентации Олег Вербин подарил сборник очерков, оставив личную подпись и пожелание.

Семён Кауров, глава ЗАТО Александровск: «Чем больше будет таких книг издаваться, тем больше и патриотизм будет и дети, которые здесь живут, будут знать о событиях, которые происходили на их малой родине. Это очень важно, я считаю, я всегда за такую историю, которая рассказывает нам о нашем прошлом, о наших жителях, наших бабушках и дедушках, предках. Это интересно и познавательно и даёт надежду на то, что мы никогда не забудем историю нашего города».

Книгу «Из истории Полярного» в скором времени можно будет найти в библиотеках и школах городов большого ЗАТО.