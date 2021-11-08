Олень добирается до Норильска в общественном транспорта

Нам далеко до Норильска, где в социальных сетях опубликовали видео, как в общественном транспорте города перевозят оленя.

По информации ряда агентств, так со своим питомцем вынуждена передвигаться председатель местной общины коренных народов Севера Валерия Болгова. По какой-то причине она лишилась автомобиля.