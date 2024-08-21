Оленегорск готовится к масштабному празднику

Ледовое шоу Ильи Авербуха, концерт с участием звёзд российской эстрады, 3D мэппинг-шоу. Всё это и многое другое ждёт северян и гостей региона на празднике, посвященному 75 годовщине образования города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Обо всём подробно рассказал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух на большой пресс-конференции.

7 августа этого года центру железорудной промышленности Заполярья исполнилось 75 лет. Но масштабные гуляния ждут северян 30 и 31 августа. Размах и зрелищность точно удивят.

Лариса Орлова, заместитель главы администрации города Оленегорска: «День города, юбилейную нашу дату готовит команда Ильи Авербуха. Это будет что-то невероятное, яркое, праздничное шоу. Это будет уровень, это будет празднично, профессионально. Программа разнообразная, яркая. Хочется пригласить всех жителей на этот праздник».

Илья Авербух частый гость на севере, его сотрудничество с Мурманской областью началось несколько лет назад, когда призёр Олимпийских игр и чемпион мира приехал в Оленегорск с мастер-классом для местных спортсменов. А теперь его продюсерский центр занимается организацией Дня города, а Илья режиссирует праздничный концерт.

Илья Авербух, фигурист, тренер, заслуженный мастер спорта России: «Моя компания выступает как компания, которая взяла на себя часть творческой организации. Во-первых, мы работаем в тесном сотрудничестве со всей администрацией Оленегорска, здесь огромная работа. Всем низкий поклон. Мы все в одном целом, но мы взяли на себя пласт работ творческой организации всего праздника. Всех этих двух дней - 30-е и 31 августа».

Всё начнется 30 августа. В этот день состоится торжественное чествования жителей Оленегорска и работников комбината. А вечером в Ледовом дворце стартует грандиозное юбилейное шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» при участии именитых фигуристов. Впервые на лёд Оленегорска выйдет Роман Костомаров.

Илья Авербух, фигурист, тренер, заслуженный мастер спорта России: «Это будет событие. Будет и Лешка Ягудин, и Таня Тотьмянина, Максим Маринин и Женя Медведева, Лиза Туктамышева и Саша Степанова, Иван Букин. Выступит здесь впервые Алена Косторная со своим партнером. Это событие в парном катании, она никогда не приезжала ранее. Марк Кондратюк. Созвездие чемпионов, лучшие из лучших будут выступать».

Праздник продолжится 31 августа. В 13.00 на центральной площади развернутся праздничное шествие, затем концерт популярного исполнителя Хабиба. В 16.00 состоится официальное открытие Минеральной набережной с выступлением кавер группы и экстремальным аквашоу.

Илья Авербух, фигурист, тренер, заслуженный мастер спорта России: «Вечером мы подготовили очень большую концертную программу, которая будет открываться Мари Краймбрери. Она ровно в 20.00 выйдет на сцену, после её часового концерта будет большой, я бы сказал, такая новинка, театрализованная костюмированная программа, которую режиссирую я».

Но и это ещё не всё. Для гостей региона приготовили 3d мемпинг шоу. Здания города оживут с помощью специальной системы подсветки. А «вишенкой на торте» станет выступление популярной музыкальной группы.

Илья Авербух, фигурист, тренер, заслуженный мастер спорта России: «Выступление дискотеки «Авария», которое создаст на выдохе ощущения абсолютного счастья. Для нас очень важно в церемонии творческой будет затронута и история нашей страны и России, мы отдадим дань и передадим приветы - все слова поддержки и слова благодарности ребятам, которые сейчас защищают нас».

В концертной программе примут участие и жители города, которые уже сейчас репетируют и перенимают опыт продюсерского центра. Что немаловажно, задействованные костюмы и декорации после праздника останутся в муниципалитете. Это даст толчок развитию будущих проектов. Организовать такой праздник получилось при поддержке администрации города и Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Сергей Пашинский, исполняющий обязанности главы города Оленегорска: «Цель - не просто провести праздничное мероприятие, а действительно показать уровень и охватить масштабно всю историю города. 75-лет - молодой город. Но уже и комбинат прошёл разные этапы, и сам город – были и тяжелые моменты, и яркие моменты. Думаю, Илье удастся в совокупности это показать, выплеснуть в наш юбилей».

Напомним, празднование юбилейной даты - 75 годовщины образования Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината состоится 30 и 31 августа.