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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.18 19:30

Оленегорск готовится отметить 70-летие

Марина Ковтун встретилась с главной Оленегорска Олегом Самарским, чтобы обсудить перспективы развития муниципалитета, а так же итоги недавнего единого дня голосования.

Свою рабочую встречу губернатор Мурманской области и глава Оленегорска начали с радостной темы для всего муниципалитета - подготовке к семидесятилетию города. Олег Самарский рассказал о ходе работ по благоустройству общественных зон, но большую часть беседы всё же посвятили итогам единого дня голосования, который состоялся на минувших выходных. В Оленегорске на 19 депутатских мандатов претендовали 34 зарегистрированных кандидата. 13 из вновь избранных депутатов работали в предыдущем составе Совета. Говоря о результатах, Олег Самарский отметил качественную работу участковых избирательных комиссий. Сделать свой выбор имели возможность все жители муниципалитета, включая отдалённые малонаселённые пункты.

- Все жители Оленегорска имели возможность сделать свой выбор, - заверил главу региона Олег Самарский, глава муниципального образования город Оленегорск. - У нас есть удаленное поселение, в котором пока что остаются, жить два человека. И даже этим двум этим гражданам была предоставлена возможность проголосовать. Если мы весной добирались к ним на снегоходах, то сейчас доставка избирательной комиссии была организована железнодорожным транспортом.

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