Оленегорск меняется! Жителям города есть чем гордиться

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» в прошлом году обновили концертный зал. Более 30 лет здесь не было ремонта. Сейчас его вместимость составляет 435 мест. Также в зале учтены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре прошлого года мы рассказывали о строительстве сквера «Надежда» и капительном ремонте фасада спортшколы «Олимп» в Оленегорске. Сквер реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Его площадь составляет 4000 квадратных метров. Сейчас здесь появился пешеходный мост с амфитеатром, скамейка в виде волны длиной 25 метров, навесы с подсветкой.

Как отмечает глава города Иван Лебедев, и это ещё не всё.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Дополнительно в летний период будут здесь качели. Здесь будет зона притяжения горожан, будем мероприятия дополнительные здесь проводить. Плюс дополнительно здесь появятся МАФ «Звездное небо», такой интересный. Это тоже такая зона отдыха для жителей города. Проведём ещё дополнительный опрос, чтобы понять, что ещё люди хотят здесь видеть».

В планах - сделать сквер максимально зелёным. На территории посадят около 40 ёлок и других растений.

Рядом находится спортивная школа «Олимп». Это единственный стадион с трибунами в Оленегорске. На сегодняшний день завершён капитальный ремонт фасада здания в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта».

Высокий - населённый пункт в нескольких километрах от Оленегорска. Военный гарнизон, в котором люди тоже любят заниматься спортом. 16 ноября прошлого года здесь, на базе школы №13, было торжественно открыто новое пространство «СОПКИ.SPORT».

Сложно в это поверить, но раньше на этом месте была столярная мастерская. Заменили абсолютно всё. И теперь тренажёрный зал с радостью принимает посетителей.

Полина Вымятнина, директор МБОУ «Средней общеобразовательной школы №13» н.п. Высокий: «Для школы, как социум-культурного центра населённого пункта, всегда очень важно, чтобы родители были вместе с детьми, чтобы они могли проводить вместе время. Мы выбрали это направление деятельности, поэтому для нас очень важно, чтобы сюда приходили не только дети, не только педагоги, но и, конечно же, чтобы приходили родители».

В зале работает инструктор Руслан Низамов. Он проводит индивидуальные и групповые занятия для посетителей и координирует процесс занятий в зале. По словам тренера, есть два важных положительных критерия: шаговая доступность и бесплатный вход. Но в зале одновременно могут заниматься не больше 8 человек.

Руслан Низамов, инструктор по спорту тренажёрного зала «СОПКИ.SPORT», н.п. Высокий: «Бывало такое, что уже запись занята, а к нам хотят ещё прийти. Я отказываю, потому что у нас зал небольшой».

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» в прошлом году обновили концертный зал. Более 30 лет здесь не было ремонта. Сейчас его вместимость составляет 435 мест. Также в зале учтены места для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области: «Поменяли полностью всё. Полностью всё было демонтировано. Восстановление шло поэтажно. Новая сцена сделана, основание сцены сделано так, чтобы было комфортно артистам. Установили экран светодиодный, чтобы был яркий, большой».

В обновленном концертном зале уже провели много мероприятий, в том числе и концерт Юлии Чичериной. Она исполнила не только всем знакомые песни, но и новые композиции. Оленегорцы впервые услышали песню о севере «На страже».

Также рок-звезда приняла участие в торжественном открытии XXVII областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…», который традиционно многие годы проводится в Оленегорске.