Оленегорск находится в чистой зоне - Олег Самарский

В Оленегорске в инфекционном отделении Центральной городской больницы находятся два пациента с подтвержденным диагнозом «Коронавирус». Они уже идут на поправку, сообщил глава города Олег Самарский. «У остальных северян, находящихся в этом отделении, взяты анализы, проводится тестирование», - пояснил глава.

Олег Самарский, глава города Оленегорска с подведомственной территорией: «Все они чувствуют себя хорошо и никаких тяжёлых форм нет. Оленегорск принимает больных из других городов, в инфекционном отделении на сегодняшний день нет не одного жителя города. Для нас это очень хороший показатель».

В Мурманской области кроме Оленегорска специализированные инфекционные отделения есть в городских больницах Мурманска, в Мончегорске и Апатитах, куда отправляют пациентов с подозрением и положительными тестами на COVID -19.

Олег Самарский, глава города Оленегорска с подведомственной территорией: «Так получилось, что в Оленегорске инфекционный корпус находится при нашей больнице. Логистикой занимается Министерство по здравоохранению. Не надо опасаться этого, паниковать, больные находятся в изолированных боксах».

В настоящее время город горняков, по словам Олега Самарского, находится в так называемой чистой зоне. Въезд и выезд в населенный пункт ограничен. Например, за минувшие сутки сотрудниками блокпоста из города не выпустили более 170 транспортных средств и 257 жителей. Не допущены на территорию Оленегорска два десятка. Поток северян, прибывающих на железнодорожный вокзал существенно снизился.