Оленегорск предъюбилейный: за короткое лето надо сделать многое
Оленегорск считается одним из моногородов Мурманской области, здесь живут около 20 тысяч человек. Несмотря на это, местные власти уделяют немало внимания комфортной среде, благоустройству и ремонтам.
Сергей Пашинский, заместитель главы администрации города Оленегорска: «В данный момент мы ведём ремонт дворовой территории в рамках программы формирования комфортной городской среды. Благодаря поддержке правительства Мурманской области, губернатора Андрея Владимировича реализуем данные проекты. Участвовали у нас активно жители в голосовании за выбор данной территории».
Северяне неравнодушны к районам, где они живут, и активно предлагают свои идеи по благоустройству. Например, помимо того, что на улице Парковая, 16-18 организуют зону отдыха с лавочками, так и ещё и расширят парковку для автомобилей.
Людмила Плотникова, местный житель: «Как было раньше? Ждали ремонт, потому что здесь были выбоины перед домами, вода стояла. Ждали, ждали долго и дождались. Надеемся, что теперь будет хорошо и красиво. Сделаем клумбы, цветочки посадим. Только вот детскую площадку бы ещё поставили нам сюда деткам и было бы очень хорошо. Площадка маленькая, а деток много, есть детки маленькие, есть постарше. Конечно бы ещё качели или горки какие установить».
Задача строителей сделать так, чтобы площадку не затапливало во время сильных дождей и таяния снега. Поэтому к организации ливневой канализации подошли крайне ответственно.
Дмитрий Новиков, мастер-дорожник, г. Оленегорск: «В нашей профессии важно сделать не только красиво, но и чтобы это всё работало, потому что спустить правильно воду очень важно, чтобы лужи не застаивались, чтобы люди не мочили ноги в будущем. У нас вода пойдёт с той стороны и вниз, здесь сделан уклон специальный правильно. У нас одна ливневка есть, куда вся вода будет стекать. С проезжей части она будет уходить в кювет».
Работы кипят и у детского сада №2. Подъезд к учреждению буквально реконструируют. Все для того, чтобы мама и папам было удобно подвезти ребёнка к упреждению или забрать.
Сергей Пашинский, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Здесь будет предусмотрена парковочная зона, обустроены проезды, заасфальтированы дороги. Также ограждения будут предусмотрены из бортового камня. И ливневые колодцы, крышки ливневых колодцев также будут заменены».
Рамис Салихов, старший мастер «Мурманавтодора», г. Оленегорск: «На данном объекте будет вдоль садика тротуарная дорожка. Здесь будет обустроена парковка, соответственно, и проезжая часть. За этим домом будет произведена выработка грунта для обустройства большой парковки».
Коллектив детского сада «Солнышко» долго ждал преображения этой зоны.
Александра Ромашкина, заведующая детским садом №2 г. Оленегорска: «По нашим условиям у нас калитка оборудована домофоном с этой стороны. Именно с этой стороны детского сада приводят детей дошкольного возраста, поэтому с колясочками, саночками, с некоторыми трудностями, кому-то проще было на руках, но тем не менее, вели детей к нам в детский сад».
Но у местных жителей есть опасения, что автомобили будут парковаться слишком близко к детскому саду. Подрядчик нас заверил, что от забора учреждения рабочие отступят порядка двух метров. Стоит учитывать и сам тротуар, который будет примерно такой же ширины. Кроме того, открытие проезда между домами будет согласовано.
Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Машин становится больше и это, на самом деле, тоже проблема, потому что где-то пройти неудобно, где-то машину припарковать невозможно. Поэтому с учётом всех пожеланий для наших жителей будем дворовые территории восстанавливать. Где-то парковки расширять, где-то дополнительный тротуар добавлять, как на улице Южная - наш густонаселенный микрорайон».
Ещё одна большая стройка связана с реконструкцией первого в Мурманской области крытого стадиона с искусственным льдом. Он был построен ещё в 1976 году.
Павел Ушаков, начальник учебно-спортивного центра г. Оленегорска: «Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт норма жизни». В ходе работ будет проводиться замена практически всех инженерных систем - водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, пожарная сигнализация. Будут проводиться полностью все работы».
У подрядчиков в Ледовом Дворце Оленегорска очень много работы. В планах обновление стен, потолков, на трибуны поставят удобные мягкие сиденья, а в тренерской установят окно, через которое сверху можно будет наблюдать за спортсменами.
Иван Лебедев, глава администрации Оленегорска: «Детки стали показывать очень хорошие результаты, это радует. Количество занимающихся стало больше и хоккеистов наших и фигуристы. Это не может не радовать. Поэтому основная задача – восстановить полностью наши объекты, создать команду здесь и как можно больше, чтобы был организован тренировочный процесс, чтобы дети достигали высоких результатов».
В Ледовом Дворце подрядчик начал капитальный ремонт только в феврале, а в конце августа его должны уже сдать, так как спортсмены готовят ко Дню города Оленегорска масштабное шоу.
Павел Ушаков, начальник учебно-спортивного центра г. Оленегорска: «У нас в конце августа юбилей города, поэтому город подготовил подарок жителям и планируется проведение ледового шоу и хоккейного матча».
На Ледовом Дворце Оленегорска масштабные работы не заканчиваются. Для того, чтобы жителям было светлее и легче ездить по дорогам и ходить по тротуарам во всем городе меняют освещение.
Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «У нас есть чёткое поручение губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса сделать наши города светлее. В рамках этого контракта сейчас в летний период, пока у нас полярный день, меняем полностью всё освещение. Мы его делаем светодиодным и более мощным. Это будет и экономия, и станет светлее».
Всего в городе заменят более тысячи уличных светильников. А в некоторых дворах установят дополнительные.