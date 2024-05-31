Оленегорск предъюбилейный: за короткое лето надо сделать многое

Летний сезон в Заполярье короток, поэтому строители в Оленегорске стараются использовать его как можно эффективней.

Оленегорск считается одним из моногородов Мурманской области, здесь живут около 20 тысяч человек. Несмотря на это, местные власти уделяют немало внимания комфортной среде, благоустройству и ремонтам.

Сергей Пашинский, заместитель главы администрации города Оленегорска: «В данный момент мы ведём ремонт дворовой территории в рамках программы формирования комфортной городской среды. Благодаря поддержке правительства Мурманской области, губернатора Андрея Владимировича реализуем данные проекты. Участвовали у нас активно жители в голосовании за выбор данной территории».

Северяне неравнодушны к районам, где они живут, и активно предлагают свои идеи по благоустройству. Например, помимо того, что на улице Парковая, 16-18 организуют зону отдыха с лавочками, так и ещё и расширят парковку для автомобилей.

Людмила Плотникова, местный житель: «Как было раньше? Ждали ремонт, потому что здесь были выбоины перед домами, вода стояла. Ждали, ждали долго и дождались. Надеемся, что теперь будет хорошо и красиво. Сделаем клумбы, цветочки посадим. Только вот детскую площадку бы ещё поставили нам сюда деткам и было бы очень хорошо. Площадка маленькая, а деток много, есть детки маленькие, есть постарше. Конечно бы ещё качели или горки какие установить».

Задача строителей сделать так, чтобы площадку не затапливало во время сильных дождей и таяния снега. Поэтому к организации ливневой канализации подошли крайне ответственно.

Дмитрий Новиков, мастер-дорожник, г. Оленегорск: «В нашей профессии важно сделать не только красиво, но и чтобы это всё работало, потому что спустить правильно воду очень важно, чтобы лужи не застаивались, чтобы люди не мочили ноги в будущем. У нас вода пойдёт с той стороны и вниз, здесь сделан уклон специальный правильно. У нас одна ливневка есть, куда вся вода будет стекать. С проезжей части она будет уходить в кювет».

Работы кипят и у детского сада №2. Подъезд к учреждению буквально реконструируют. Все для того, чтобы мама и папам было удобно подвезти ребёнка к упреждению или забрать.

Сергей Пашинский, заместитель главы администрации города Оленегорска: «Здесь будет предусмотрена парковочная зона, обустроены проезды, заасфальтированы дороги. Также ограждения будут предусмотрены из бортового камня. И ливневые колодцы, крышки ливневых колодцев также будут заменены».

Рамис Салихов, старший мастер «Мурманавтодора», г. Оленегорск: «На данном объекте будет вдоль садика тротуарная дорожка. Здесь будет обустроена парковка, соответственно, и проезжая часть. За этим домом будет произведена выработка грунта для обустройства большой парковки».

Коллектив детского сада «Солнышко» долго ждал преображения этой зоны.

Александра Ромашкина, заведующая детским садом №2 г. Оленегорска: «По нашим условиям у нас калитка оборудована домофоном с этой стороны. Именно с этой стороны детского сада приводят детей дошкольного возраста, поэтому с колясочками, саночками, с некоторыми трудностями, кому-то проще было на руках, но тем не менее, вели детей к нам в детский сад».

Но у местных жителей есть опасения, что автомобили будут парковаться слишком близко к детскому саду. Подрядчик нас заверил, что от забора учреждения рабочие отступят порядка двух метров. Стоит учитывать и сам тротуар, который будет примерно такой же ширины. Кроме того, открытие проезда между домами будет согласовано.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «Машин становится больше и это, на самом деле, тоже проблема, потому что где-то пройти неудобно, где-то машину припарковать невозможно. Поэтому с учётом всех пожеланий для наших жителей будем дворовые территории восстанавливать. Где-то парковки расширять, где-то дополнительный тротуар добавлять, как на улице Южная - наш густонаселенный микрорайон».

Ещё одна большая стройка связана с реконструкцией первого в Мурманской области крытого стадиона с искусственным льдом. Он был построен ещё в 1976 году.

Павел Ушаков, начальник учебно-спортивного центра г. Оленегорска: «Ремонтные работы проводятся в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Спорт норма жизни». В ходе работ будет проводиться замена практически всех инженерных систем - водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления, пожарная сигнализация. Будут проводиться полностью все работы».

У подрядчиков в Ледовом Дворце Оленегорска очень много работы. В планах обновление стен, потолков, на трибуны поставят удобные мягкие сиденья, а в тренерской установят окно, через которое сверху можно будет наблюдать за спортсменами.

Иван Лебедев, глава администрации Оленегорска: «Детки стали показывать очень хорошие результаты, это радует. Количество занимающихся стало больше и хоккеистов наших и фигуристы. Это не может не радовать. Поэтому основная задача – восстановить полностью наши объекты, создать команду здесь и как можно больше, чтобы был организован тренировочный процесс, чтобы дети достигали высоких результатов».

В Ледовом Дворце подрядчик начал капитальный ремонт только в феврале, а в конце августа его должны уже сдать, так как спортсмены готовят ко Дню города Оленегорска масштабное шоу.

Павел Ушаков, начальник учебно-спортивного центра г. Оленегорска: «У нас в конце августа юбилей города, поэтому город подготовил подарок жителям и планируется проведение ледового шоу и хоккейного матча».

На Ледовом Дворце Оленегорска масштабные работы не заканчиваются. Для того, чтобы жителям было светлее и легче ездить по дорогам и ходить по тротуарам во всем городе меняют освещение.

Иван Лебедев, глава муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией: «У нас есть чёткое поручение губернатора Мурманской области Андрея Владимировича Чибиса сделать наши города светлее. В рамках этого контракта сейчас в летний период, пока у нас полярный день, меняем полностью всё освещение. Мы его делаем светодиодным и более мощным. Это будет и экономия, и станет светлее».

Всего в городе заменят более тысячи уличных светильников. А в некоторых дворах установят дополнительные.