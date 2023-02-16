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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.23 19:30

Оленегорск преображается: от Минеральной набережной до «СОПОК» и резиденции сказки «Морозко»

Сейчас в процессе реализации городской парк «Горняк». Жители и гости города смогут увидеть обновленную Минеральную набережную и сказочный лес по известной сказке «Морозко». А для тех, кто увлечён творчеством и ведёт свой видеоблог, совсем скоро в молодёжном пространстве «СОПКИ» откроются дополнительные комнаты.

В городском парке «Горняк» рекреационная зона расположена в близости с основными культурными центрами. Когда-то на этом месте был парк аттракционов, на Комсомольском озере катались на катамаранах, но со временем карусели пришли в негодность и были демонтированы.

Иван Лебедев, глава города Оленегорск с подведомственной территорией: «Было принято решение об участии во Всероссийском конкурсе по реализации проекта Минеральной набережной и зоны сказки «Морозко». Здесь мы пытались совместить разные вещи, но чтобы они были в едином направлении: и промышленный туризм, и сказочная зона, и зона отдыха для того, чтобы можно было гулять».

Первый этап - строительство Минеральной набережной и прилегающей к ней территории. Задача сделать не только красиво, но и минимизировать вырубку деревьев. Сейчас значительная часть парка пустует, а живописный ландшафт остаётся необустроенным. Планируется, что по всему периметру набережной будет установлена подсветка. На следующий год будет реализован второй этап.

Иван Лебедев, глава города Оленегорск с подведомственной территорией: «Во втором этапе планируется создать резиденцию сказки «Морозко» для того, чтобы не только жители Оленегорска и Мурманской области, но и со всей Российской Федерации могли приехать сюда и окунуться в сказку «Морозко», как это было во время съёмки фильма, так и сейчас».

Напомним, в 1964 году в окрестностях Оленегорска проходили зимние съёмки сказки «Морозко». Местные жители помнят об этом и некоторые даже принимали участие в массовке. Для оленегорцев это тема не считается исключительно детской – это часть истории и современной жизни города.

В планах - работы по Минеральной набережной завершить до конца сентября 2023 года, а сказочный лес жители могут увидеть уже в следующем году.

Молодёжное пространство «СОПКИ» в Оленегорске располагается на базе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» и уже считается одним из главных центров притяжения молодёжи города. Основная часть помещений была открыта в декабре 2021 года, а совсем скоро будет торжественное открытие трёх новых пространств.

Валерий Поделинский, организатор мероприятий молодёжного пространства «СОПКИ Оленегорск»: «В этой комнате будут проходить репетиции музыкальных групп, тут будут записываться видео. Будет расширяться ютуб-канал, здесь будет зона «СОПКИ.ТВ». А там будет поставлен хромакей, будет стоять компьютер, на котором будут монтироваться все видео».

Третья комната – это помещение для мастер-классов, где оборудована кухня. Здесь ребята могут проводить кулинарные мероприятия, творческие встречи по ручной работе, рисованию, лепке и многому другому.

Для открытия трех локаций потребовалось три месяца. «СОПКИ в Оленегорске» дают возможность реализовать себя в творчестве, пообщаться с друзьями и, возможно, создать новый проект для развития своего города и региона. 

Иван Лебедев, глава города Оленегорск с подведомственной территорией: «Радует то, что дети нашли здесь применение. Не на улице гуляют, а нашли применения «СОПКАМ», причём в разнообразных направлениях: кто-то на компьютере играет, кто-то поёт, репетирует, на музыкальных инструментах играет, кто-то, наоборот, просто общается. Постоянная жизнь здесь есть, жизнь кипит».

Посетить новые пространства дети смогут в уже феврале этого года.

Комментарии

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