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День за днём с «Арктик-ТВ»16.05.18 19:30

Оленегорск уверенно смотрит в будущее

Глава региона Марина Ковтун посетила Оленегорск, чтобы убедиться в выполнении поручений, которые муниципалитету дали в феврале этого года на заседании правительства Мурманской области. Губернатор отметила качественную работу администрации города, пообщалась с руководством горно-обогатительного комбината, а так же посетила несколько основных объектов инфраструктуры муниципалитета.

Свою рабочую поездку в Оленегорск губернатор начала с совещания в администрации города. Глава города Олег Самарский отчитался о практически стопроцентном выполнении майских указов Президента страны. Заработная плата работников муниципальных учреждений повышена до среднего уровня по региону, продолжается реализация проекта по формированию проекта «Комфортная городская среда», запланировано создание новых скверов и парков. Так же администрация города работает над оптимизацией расходов, связанных с пустующим жильём.

- Проведённая работа показывает, что часть жителей согласны переехать в другие квартиры. Мы работаем с администрацией, с муниципальным жилищным контролем и юридическим департаментом по передаче их на баланс города, - сообщил Олег Самарский, глава муниципального образования город Оленегорск. - Люди были когда-то  них заселены, уехали, но не сдали квартиры. Наводим порядок.

Муниципалитет тратит около пяти миллионов в год на обследование, обогрев, водоснабжение домов, большинство квартир в которых пустуют. Именно поэтому жильцам предложено переехать в другие многоквартирные дома.

- У нас есть вещи, на которых люди не заостряют внимание. Например, проблемы с пустующим жильём. Они, возможно, просто не имеют информации о том, какие потери несёт муниципалитет, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. – Это деньги, которые не пошли на благоустройство, это те деньги, на которые не построишь парк, сквер не облагородишь детскую площадку. Они просто в пустую расходуются.

Марина Ковтун во время рабочей поездки посетила градообразующее предприятие «Олкон». Руководство комбината познакомило губернатора с новой стратегией развития, которая предусматривает доразветку полезных ископаемых, а как следствие, продление срока работы компании, в которой сейчас трудятся около двух тысяч человек. «В этом году мы защитили обновлённую стратегию развития предприятия. Для справки: 2026 год был годом окончания работы предприятия. На сегодняшний день мы обосновали стратегию развития предприятия и отработку запасов руды до 2038о года, - сообщил Алексей Борисов, исполнительный директор АО «Олкон». -  Для этого потребуется доразведка новых месторождений, которую мы уже начинаем в этом году».

После глава региона оценила  ключевые объекты инфраструктуры Оленегорска. В поле зрения губернатора попал Дом физкультуры и поликлиника. В медицинском учреждении недавно завершился ремонт: заменили окна, установили лифт. Так же в рамках проекта «Доброжелательная больница» модернизировали регистратуру, создали единый call-центр. Кроме того, у поликлиники есть собственное приложение для смартфонов, с помощью которого можно записаться к врачу или узнать график приемов.

А в завершение своей рабочей поездки Марина Ковтун посетила Оленегорскую котельную и приняла участие в запуске новых паровых машин, которые позволят снизить себестоимость производства тепловой энергии более чем в два раза, а также сократить затраты на покупку электрической энергии.

 

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