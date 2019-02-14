Оленеводы «проиграли» белгородскому клубу в борьбе за оленьи угодья

Резонансная история, связанная с передачей участка земли возле реки Поной в аренду на 30 лет белгородскому некоммерческому предприятию, подходит к концу. Аукцион, по словам представителей властей, прошёл без нарушений, но споры вокруг создания на этом месте охотничьего хозяйства до сих пор не утихают.

Подробности истории сегодня рассказали представители правительства Мурманской области на пресс-конференции.

Споры вокруг участка в 72 тысячи гектаров не могут утихнуть. Территория в самом центре реки Поной была отдана в аренду на 30 лет некоммерческому партнерству, которое зарегистрировано в Белгородской области. Но местные жители - саамы опасаются, что организованная в этих местах охота приведёт к сокращению поголовья оленей и коренные народы не смогут заниматься традиционным ремеслом – оленеводством.

«Правительство страны ратует за то, чтобы охотничьи хозяйства развивались, а их деятельность не должна приносить урон природе, она не должна влиять на популяцию, учитывая количество квот, которые будут выделяться, - сказал Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области.

По словам жителей деревень Краснощелье и Каневка, председателя сельскохозяйственного кооператива «Тундра», на многократные обращения в различные инстанции с просьбой оставить исторически принадлежавшие им земли, они получали отказы. Однако, схема охотничьих угодий разрабатывалась на заседании рабочей группы открыто с 2015 года, проект был согласован с представителями того же сельсхозкооператива «Тундра», а информация о проведении аукционов была озвучена на общей встрече ещё в 2016-ом.

«На том заседании рабочей группы замечаний по проекту схемы охотоустройства не поступило», - акцентировал внимание участников встречи Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области.

Саамы называли спорный участок «родильным домом» для лосей и оленей, где животные зимуют, но в региональном Министерстве природы считают такое утверждение безосновательным.

«Как такового понятия «родильный дом» не существует, - определяет Дмитрий Каск, заведующий сектором по учёту и мониторингу объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. - Отёл происходит в июне-июле, лоси разбредаются по побережью…».

Законодательство требует, чтобы не менее 20% охотничьих угодий были закреплены за конкретными собственниками, а в Мурманской области таких земель менее 10%. В будущем планируется дальнейшее развитие охотничьих хозяйств. Территории, которые смогут быть переданы в аренду, уже определены и в скором времени также будут выставлены на аукционы.