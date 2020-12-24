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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.12.20 19:30

Олени с солнечными рогами согреют северян зимой

На пешеходной зоне улицы Воровского в Мурманске готовится к открытию новогодняя ярмарка. На входе в неё жителей и гостей города будут встречать два северных оленя, образующих своими рогами арку.

Два оленя словно легли отдохнуть после долгого пути из сказочной страны. Своими рогами они создали арку, пройдя через которую можно будет окунуться в праздничную атмосферу на новогодней ярмарке. А тепло, исходящее от этих величественных животных, способно согреть даже в самый холодный зимний день.

Данила Власов, художник-мастер: «Основное декоративное решение у нас решено за счёт игры света. Есть ещё даже поговорка какая-то – «олень – золотые рога, конь – золотая грива» - это о тёплом свете, тёплой древесине, всё такое тёплое. Это то, что необходимо долгой полярной ночью всем нам».

А ещё полярной ночью необходимо солнце, по которому уже успели соскучиться северяне. Свет ярких ламп между рогами оленей символизирует яркую звезду, дающую нам свет и тепло.

Авторы стараются закончить арку быстрее, чтобы на Новый год жители и гости города смогли пройти под солнцем, пусть и искусственным.

Валентин Петров (VALCHENTO), дизайнер: «Очень сложно, конечно, работать на улице, но погода нам благоволит. Уже третий день стоит хорошая погода, мы даже слышим, как птицы поют вокруг, так что работать очень приятно и замечательно. И самое главное, что это делается с любовью для мурманчан и гостей нашего города».

Как заверяют дизайнеры, 4-метровая арка в центре города будет закончена к 26 декабря. Уже сейчас свет и тепло, исходящие от арт-объекта, наполняют пространство, а запах свежей древесины создает у прохожих радостное праздничное настроение.

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