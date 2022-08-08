Как понять, что сотрудник недоволен работой и готов уволитьсяВоеннослужащие 12 ГУ МО РФ покорили самую высокую точку русской островной Арктики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.22 19:30

Олени, уха и народные гуляния - в Туломе прошло грандиозное празднование Международного дня коренных народов мира

Международный день коренных народов мира в Туломе отмечают уже в третий раз. Несмотря на капризную погоду из ближайших городов и поселений в посёлок приехали многочисленные гости.

Международный день коренных народов мира в Туломе отмечают уже в третий раз. Несмотря на капризную погоду из ближайших городов и поселений в посёлок приехали многочисленные гости.

Елена Алмазова, президент Ассоциации Кольских саамов: «Мы почти два года никуда не выезжали, не выходили из-за пандемии. Это одно из первых мероприятий, когда мы вот встретились – саамы Мурманской области и другие народы, которые проживают в нашем регионе. Мы довольные и счастливые от этой встречи».

Песни, танцы, хороводы! На площади возле Дома культуры можно было увидеть и услышать яркие выступления самодеятельных коллективов Мурманской области.

Лариса, участница праздника: «Я не первый раз на саамских праздниках. Мне очень-очень всё нравится. Я познакомилась с саамам, впечатлений очень много, так что очень–очень хорошо. Всех приглашаю на все праздники саамские, на уху, которая необыкновенно вкусная».

На празднике были и олени, их привезли специально из с.Ловозеро. Любой желающий мог погладить и покормить животных. Работала ярмарка, где можно было приобрести изделия ручной работы. 

Ирина Павленко, председатель родовой общины «Тулома»: «Очень много у нас мастеров приехало, ловозерские мастера, ковдорские, ёнские приехали с Колы, с Мурманска, наши - туломские девочки тут есть тоже. Можно посмотреть изделия из рога оленя, изделия из кости, изделия из рыбьей кожи».

Например, Ирина – саами. В свой день рождения она была активным участником ярмарки, продавая свои изделия из бисера.  Женщина считает, что её творчество - хороший пример для детей. Они сначала присматриваются, затем интересуются, а после начинают мастерить сами.

По словам участников, праздник получился уютным, добрым и весёлым. А главная его цель - сплочение народа.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа Мурманска и организатор русско-национального культурного центра «Рябиновый край»: «Мы обязаны сохранять свои корни, иначе жизнь в принципе невозможна, ведь теряется само понятие семьи, передачи традиций, наследование того грандиозного вклада, который до нас осуществляли другие люди. И Россия была создана нашими предками. Как мы можем это просто взять и забыть?».

В скором времени в Туломе планируют открыть музей старины. С мастерскими, выставочными залами, а также экспозицию под открытым небом.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стоимость жилья выросла на 48,9%, а зарплаты – почти на 5%. Как изменилась доступность жилья за два года – исследование hh.ru и Циан
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Глеб Самойлов & The MATRIXX». (Интернет-проект «Реальный регион", 16+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Общая стоимость сборов в школу в Мурманской области составит для девочки 33250 рублей, для мальчика – 26327 рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 20 копеек, доллар потерял 5 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС соблюдение графика нагрузки обеспечат два энергоблока-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Власти регионов с 2023 года смогут определять объём электроэнергии, в пределах которого жители будут платить по более низкому тарифу, а сверх него — по более высокому
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как северянам по закону можно делить дни ежегодного отпуска
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика