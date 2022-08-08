Олени, уха и народные гуляния - в Туломе прошло грандиозное празднование Международного дня коренных народов мира

Международный день коренных народов мира в Туломе отмечают уже в третий раз. Несмотря на капризную погоду из ближайших городов и поселений в посёлок приехали многочисленные гости.

Международный день коренных народов мира в Туломе отмечают уже в третий раз. Несмотря на капризную погоду из ближайших городов и поселений в посёлок приехали многочисленные гости.

Елена Алмазова, президент Ассоциации Кольских саамов: «Мы почти два года никуда не выезжали, не выходили из-за пандемии. Это одно из первых мероприятий, когда мы вот встретились – саамы Мурманской области и другие народы, которые проживают в нашем регионе. Мы довольные и счастливые от этой встречи».

Песни, танцы, хороводы! На площади возле Дома культуры можно было увидеть и услышать яркие выступления самодеятельных коллективов Мурманской области.

Лариса, участница праздника: «Я не первый раз на саамских праздниках. Мне очень-очень всё нравится. Я познакомилась с саамам, впечатлений очень много, так что очень–очень хорошо. Всех приглашаю на все праздники саамские, на уху, которая необыкновенно вкусная».

На празднике были и олени, их привезли специально из с.Ловозеро. Любой желающий мог погладить и покормить животных. Работала ярмарка, где можно было приобрести изделия ручной работы.

Ирина Павленко, председатель родовой общины «Тулома»: «Очень много у нас мастеров приехало, ловозерские мастера, ковдорские, ёнские приехали с Колы, с Мурманска, наши - туломские девочки тут есть тоже. Можно посмотреть изделия из рога оленя, изделия из кости, изделия из рыбьей кожи».

Например, Ирина – саами. В свой день рождения она была активным участником ярмарки, продавая свои изделия из бисера. Женщина считает, что её творчество - хороший пример для детей. Они сначала присматриваются, затем интересуются, а после начинают мастерить сами.

По словам участников, праздник получился уютным, добрым и весёлым. А главная его цель - сплочение народа.

Елена Титаренко, директор Дома культуры Ленинского округа Мурманска и организатор русско-национального культурного центра «Рябиновый край»: «Мы обязаны сохранять свои корни, иначе жизнь в принципе невозможна, ведь теряется само понятие семьи, передачи традиций, наследование того грандиозного вклада, который до нас осуществляли другие люди. И Россия была создана нашими предками. Как мы можем это просто взять и забыть?».

В скором времени в Туломе планируют открыть музей старины. С мастерскими, выставочными залами, а также экспозицию под открытым небом.