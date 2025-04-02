«Олений завет» Анастасии Смышляевой увидел свет

Анастасия Смышляева с детства любила сочинять. Писала разные рассказы, но всегда, как говорится, «в стол». Увлечение литературой она сохранила и повзрослев. А недавно решилась на серьезный шаг – издала свою первую книгу под названием «Олений завет».

Анастасия Смышляева, автор книги: «Я тоже думала, что она будет в стол. И планировала её распространять только среди друзей и знакомых. И никак не думала, что она будет интересна на широком рынке. Но так получилось, что она попала в тренд, неожиданно для меня».

«Олений завет» - в первую очередь, это фантастическое произведение, отмечает Анастасия. Оно о поиске себя и важности всегда помнить свои корни. Всё это переплетено мистическими саамскими мотивами.

Анастасия Смышляева, автор книги: «Мы живём в удивительном крае, который имеет свою мифологию и грех об этом не написать. Тем более, что Мурманск сейчас чуть ли не третья столица России, как бы громко это не прозвучало. Но сейчас Север очень популярен. У нас такие красоты, широты. У нас есть такая мифология уникальная, история, сказки, фольклор. Почему бы и нет?!».

Презентацию первой книги Анастасии не могла пропустить её мама, которая всегда поддерживала дочь в начинаниях.

Елена Смышляева, мама Анастасии: «Книгу я давно прочитала. У меня впечатлений от неё масса, они разные. Где-то что-то я недопоняла, где-то для меня вообще было ново, где-то удивило. В принципе, я сейчас думаю, что перечитаю её заново. Когда в первый раз читаешь, то это больше, как маме, у меня было удивление, шок, стресс. Она твоя дочь и столько появляется эмоций и мыслей. Сейчас уже хочется прочитать ещё раз».

Анастасия считает, что её «Олений завет» будет интересен больше молодым людям, которых увлекает такой жанр. А ещё девушка призналась, что после выпуска первой книги, у нее появились идеи для создания новых произведений.