В сентябре теплоход «Клавдия Еланская» совершит один круговой рейс между Мурманском и ЗАТО ОстровнойСтартовала регистрация на гонку «Герои Севера – Заполярный рубеж»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.09.25 19:30

Оленья Губа отметила своё 105-летие

Такой маленький, но с героической судьбой, имеющий трагические страницы истории и являющийся одним из старейших населённых пунктов Мурманской области.

Его история началась с создания рыболовецкого и оленеводческого хозяйств, но прочно связала судьбу жителей с обороной страны и защитой её рубежей: Оленья Губа – населённый пункт, входящий в состав ЗАТО Александровск – отметил свой 105-летний юбилей.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я бы хотел обратить внимание на то, что в годы войны, это был единственный населённый пункт, который на Севере был закрыт, засекречен. Отсюда эвакуировали всех гражданских жителей. Здесь располагались склады, базы, сюда заходили подводные лодки. Серьёзное было использование в годы Великой Отечественной войны».

Корабли отсюда уходили, в частности, на знаменитую Петсамо-Киркенесскую операцию в октябре 1944 года.

Сегодня на территории Оленьей Губы базируются части Отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и бригада кораблей охраны водного района. Здесь свою военную карьеру начинало не одно поколение моряков.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Оленья Губа дала мне очень многое: здесь я получил звание капитана 1 ранга, к которому очень стремился».

В Оленьей Губе свято чтут память трагически ушедших моряков. На территории посёлка установлен мемориальный комплекс экипажу субмарины С-80, не вернувшему в 1961 году с учений в море. Останки моряков в братской могиле покоятся под тяжёлыми плитами.

Что касается современности, то в гарнизон военнослужащие приезжают с семьями, здесь рождаются и растут дети – в посёлке работает детский сад и школа, в которой учился и Алексей Рачинский.

Алексей Рачинский, гость праздника, г. Мурманск: «Я редко появляюсь здесь, но периодически меня сюда тянет: ностальгия. Периодически я сюда приезжаю и окунаюсь в воспоминания детства и юности».

В 2020 году школе дали имя Героя России Дениса Опарина, который также был выпускником учреждения и погиб во время аварии на борту исследовательского судна в Баренцевом море. Из небольшого кирпичного здания школа разрослась до трёхэтажного современного учебного корпуса, в котором организованы местные штабы «Движения Первых» и «Юнармии», работает библиотека и проходят торжественные праздники всего посёлка.

Екатерина Пятницкая, директор школа №280, н.п. Оленья Губа: «Она очень преобразилась, благодаря национальному проекту «Образование», проекту «Арктическая школа»: все кабинеты преобразились, открыта «Точка роста», великолепный музыкальный зал. В таких условиях хочется учиться с большим удовольствием».

Около 10-15 минут нужно на то, чтобы обойти посёлок полностью. Сегодня здесь проживают не многим больше 1000 человек, есть среди них и ветераны. Вот уже 45 лет отказывается покидать Север и Оленью Губу Светлана Данилкина.

Светлана Данилкина, жительница н.п. Оленья Губа: «Здесь молодёжь много, уже не всех знаю. Но я знаю, что в любую квартиру позвоню и мне помогут».

Празднование юбилея началось с церемонии награждения: лучших работников культуры, образования, администрации, медицинских сотрудников и специалистов сферы ЖКХ отметили грамотами и благодарственными письмами различных уровней.

Продолжился праздник народными гуляниями на новой центральной площади Оленьей Губы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 44 копейки, доллара теряет почти 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Штраф 80 тысяч рублей: руководитель организации осуждён за самоуправство-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»