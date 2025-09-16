Оленья Губа отметила своё 105-летие

Такой маленький, но с героической судьбой, имеющий трагические страницы истории и являющийся одним из старейших населённых пунктов Мурманской области.

Его история началась с создания рыболовецкого и оленеводческого хозяйств, но прочно связала судьбу жителей с обороной страны и защитой её рубежей: Оленья Губа – населённый пункт, входящий в состав ЗАТО Александровск – отметил свой 105-летний юбилей.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я бы хотел обратить внимание на то, что в годы войны, это был единственный населённый пункт, который на Севере был закрыт, засекречен. Отсюда эвакуировали всех гражданских жителей. Здесь располагались склады, базы, сюда заходили подводные лодки. Серьёзное было использование в годы Великой Отечественной войны».

Корабли отсюда уходили, в частности, на знаменитую Петсамо-Киркенесскую операцию в октябре 1944 года.

Сегодня на территории Оленьей Губы базируются части Отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады и бригада кораблей охраны водного района. Здесь свою военную карьеру начинало не одно поколение моряков.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Оленья Губа дала мне очень многое: здесь я получил звание капитана 1 ранга, к которому очень стремился».

В Оленьей Губе свято чтут память трагически ушедших моряков. На территории посёлка установлен мемориальный комплекс экипажу субмарины С-80, не вернувшему в 1961 году с учений в море. Останки моряков в братской могиле покоятся под тяжёлыми плитами.

Что касается современности, то в гарнизон военнослужащие приезжают с семьями, здесь рождаются и растут дети – в посёлке работает детский сад и школа, в которой учился и Алексей Рачинский.

Алексей Рачинский, гость праздника, г. Мурманск: «Я редко появляюсь здесь, но периодически меня сюда тянет: ностальгия. Периодически я сюда приезжаю и окунаюсь в воспоминания детства и юности».

В 2020 году школе дали имя Героя России Дениса Опарина, который также был выпускником учреждения и погиб во время аварии на борту исследовательского судна в Баренцевом море. Из небольшого кирпичного здания школа разрослась до трёхэтажного современного учебного корпуса, в котором организованы местные штабы «Движения Первых» и «Юнармии», работает библиотека и проходят торжественные праздники всего посёлка.

Екатерина Пятницкая, директор школа №280, н.п. Оленья Губа: «Она очень преобразилась, благодаря национальному проекту «Образование», проекту «Арктическая школа»: все кабинеты преобразились, открыта «Точка роста», великолепный музыкальный зал. В таких условиях хочется учиться с большим удовольствием».

Около 10-15 минут нужно на то, чтобы обойти посёлок полностью. Сегодня здесь проживают не многим больше 1000 человек, есть среди них и ветераны. Вот уже 45 лет отказывается покидать Север и Оленью Губу Светлана Данилкина.

Светлана Данилкина, жительница н.п. Оленья Губа: «Здесь молодёжь много, уже не всех знаю. Но я знаю, что в любую квартиру позвоню и мне помогут».

Празднование юбилея началось с церемонии награждения: лучших работников культуры, образования, администрации, медицинских сотрудников и специалистов сферы ЖКХ отметили грамотами и благодарственными письмами различных уровней.

Продолжился праздник народными гуляниями на новой центральной площади Оленьей Губы.