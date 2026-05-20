Ольга Беляева и Марина Аккуратова: «Исследуя Север»

5 июня в Выставочном зале Детской художественной школы Мурманска на 2-ом этаже гостиницы «Азимут» состоится торжественное открытие выставки графики Ольги Беляевой, Светланы Якимчук и Марины Аккуратовой «Исследуя Север».

5 июня в Выставочном зале Детской художественной школы Мурманска на 2-ом этаже гостиницы «Азимут» состоится торжественное открытие выставки графики Ольги Беляевой, Светланы Якимчук и Марины Аккуратовой «Исследуя Север».

На выставке будут представлены работы, созданные по их впечатлениям от поездок по Кольскому полуострову. С их работами можно будет ознакомиться с 29 мая по 31 июля.

А сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Беляева и Марина Аккуратова делятся своими впечатлениями и творческими находками после путешествия по Мурманской области.