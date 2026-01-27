Ольга Будер: о ДПДГ и VR-психологии

Как можно всего лишь посредством движения глаз переработать травму, с которой человек живет десятилетия? Практика психотерапевтов и исследования показывают: можно. А ВОЗ признаёт метод ДПДГ одним из самых эффективных для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), фобий и тревоги.

Десенсибилизация посредством движения глаз (ДПДГ) — это терапевтический метод, не школа и не отдельное направление, а скорее методика, которую включают в свою работу представители разных терапевтических школ.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Ольга Будер, психолог, рассказывает о том, как виртуальная реальность делает терапию глубже и безопаснее, ответит на вопрос, может ли технология помочь не только «закрыть» травму, но и раскрыть личный потенциал.